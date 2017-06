Maltempo: nube polveri Ferriera Trieste

TRIESTE, 25 GIU - Una densa nuvola di polveri si è formata in mattinata sulla Ferriera di Servola di Trieste mentre la zona veniva investita dall'ondata di maltempo che sta interessando numerose zone del Friuli Venezia Giulia. La nube di polveri, chiaramente visibile, oltre che da Trieste, da molti punti della costa, anche oltre Muggia (Trieste), ha causato disagi e preoccupazioni nei cittadini, soprattutto quelli che abitano nelle zone a ridosso dello stabilimento. Domani, l'ARPA del Friuli Venezia Giulia farà un'ispezione per verificare le cause della dispersione delle polveri, in particolare se la cosiddetta "filmatura" dei cumuli sia stata effettuata o no e se il tipo d'intervento è adeguato a evitare il ripetersi dei fenomeni. L'Arpa ha già evidenziato "l'alta attendibilità delle previsioni meteo" che annunciavano forte vento per oggi e ha ricordato che "la questione della copertura dei parchi minerari" della Ferriera di Servola é già all'attenzione della Direzione Ambiente della Regione Fvg".