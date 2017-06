Madre segnala pusher figlio, 18 arresti

(ANSA)- VARESE, 26 GIU - Diciotto persone sono state arrestate all'alba dai carabinieri di Gallarate (Varese), in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Busto Arsizio (Varese), per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. La rete, costituita da soggetti residenti in provincia di Varese e Milano, tra cui anche quattro donne, era dedita alla vendita di grossi quantitativi di hashish, cocaina ed eroina, nel gallaratese. A portare i militari sulle tracce degli spacciatori è stata la segnalazione della madre di un minorenne, la quale è riuscita a risalire a chi aveva venduto droga a suo figlio.