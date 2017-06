Inneggiava alla jihad, tunisino espulso

MODENA, 26 GIU - Avrebbe inneggiato in alcune occasioni alla jihad, la cosiddetta 'guerra santa', mentre era detenuto nel carcere Sant'Anna di Modena. Risulta anche questo a carico di H.M.E., tunisino 39enne, espulso dal territorio nazionale, dopo che la polizia di Modena lo ha prelevato dalla cella accompagnandolo alla frontiera marittima di Genova, dove è stato imbarcato per la Tunisia. Era monitorato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dalla Digos proprio per i suoi atteggiamenti a favore dell'estremismo islamico. Già destinatario del divieto di dimora per due anni nel Comune di Modena, e di un ordine di espulsione, stava espiando la pena di anni 3 di reclusione per i droga e porto abusivo di armi, su sentenza del Tribunale di Modena. In passato i sindacati della polizia penitenziaria avevano lanciato un allarme proprio su episodi di radicalizzazione nel carcere modenese. A marzo un marocchino di 25 anni, M.C., detenuto sempre nello stesso carcere è stato espulso a sua volta dal territorio nazionale.