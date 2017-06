Falsificata alta moda, 7 arresti Firenze

VIAREGGIO (LUCCA), 26 GIU - La guardia di finanza stamani a Firenze ha messo agli arresti domiciliari sette artigiani pellettieri accusati di contraffazione, commercializzazione di prodotti con marchi industriali falsi e ricettazione. Falsificati prodotti di note griffe dell'alta moda come Hermes, Louis Vuitton, Chanel, Balenciaga, Gucci, Prada, Cavalli e Céline. Sotto sequestro 147.000 pezzi per un valore allo smercio di vari milioni di euro. Trovato a Milano uno showroom allestito in un condominio vip nel cosiddetto 'quadrilatero della moda'; nel palazzo abitano personaggi della televisione e dello spettacolo. L'inchiesta, coordinata dal pm Ester Nocera di Firenze, è denominata 'Himalayan'. Secondo le indagini della GdF facoltosi acquirenti sono disposti a spendere cifre importanti per prodotti falsi ma di alta manifattura italiana, cioè molto simili agli originali. Tra gli esempi, i 18.000 euro a cui era venduta la borsa 'Birkin' in pelle di coccodrillo del Nilodi Hermes, una delle borse più costose al mondo.