Tromba d'aria nel Modenese

MODENA, 26 GIU - Una violenta tromba d'aria ha colpito questo pomeriggio la zona del comune di Fiorano modenese, in provincia di Modena, e le altre zone nelle vicinanze. Stando a quello che si sa al momento almeno sono state un centinaio le telefonate arrivate ai vigili del fuoco per richieste di interventi. Molti gli alberi caduti e i tetti danneggiati dalla forza del vento. Le situazioni più gravi vengono segnalate in via Vigne, a Fiorano Modenese appunto, dove una casa è stata scoperchiata, e in via Chianca dove è crollata una stalla con all'interno, a quanto pare, degli animali. Non si hanno, ad ora, segnalazioni di feriti.