Fondi Vda a Casinò, danno erario 140 mln

AOSTA, 27 GIU - Una maxi contestazione di danno erariale per oltre 140 milioni di euro per una serie di finanziamenti dati negli ultimi anni dalla Regione Valle d'Aosta al Casinò di Saint-Vincent. E' questa la richiesta - la seconda per importo mai contestata in Italia - per "danno per colpa grave" mossa dalla procura della Corte dei conti di Aosta a 21 consiglieri ed ex consiglieri regionali valdostani tra cui l'attuale presidente della Regione, Pierluigi Marquis (4,4 mln), il suo predecessore Augusto Rollandin (17,2 mln) e il senatore Albert Lanièce (ex assessore regionale). l nucleo tributario della guardia di finanza di Aosta sta notificando in queste ore gli inviti a dedurre. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore regionale della Corte dei conti, Roberto Rizzi.