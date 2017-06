Papa: siamo nonni ma sappiamo sognare

CITTA' DEL VATICANO, 27 GIU - "Qualcuno che non ci vuole bene dice che noi siamo la gerontocrazia della Chiesa, è una beffa, ma noi non siamo gerontocrati, siamo dei nonni e se non sentiamo questo dobbiamo sentire la grazia di sentirlo, dei nonni ai quali i nostri nipotini chiedono di dare loro il senso della vita, con la nostra esperienza". Lo ha detto il Papa nella omelia della messa che, nella Cappella Paolina, ha celebrato con i cardinali, in occasione dell'anniversario della sua ordinazione episcopale. Il Papa ha insistito sul fatto che i "nonni", sanno sognare, sono "chiamati a sognare, a dare il sogno alla gioventù di oggi che ne ha bisogno, e loro - ha detto - prenderanno la forza per profetizzare e portare avanti il nostro compito". Alla messa erano presenti alcune decine di cardinali, il saluto iniziale è stato rivolto dal decano, Angelo Sodano. A loro il Papa ha detto: "vi ringrazio tanto per la compagnia fraterna e chiedo al Signore che vi benedica e vi accompagni nella strada del servizio alla Chiesa".