Migranti: domani a Cagliari 800 profughi

CAGLIARI, 27 GIU - Domani approderà a Cagliari la nave militare spagnola "Vittoria" con a bordo circa 800 profughi. I migranti sono stati soccorsi nei giorni scorsi durante le numerose operazione coordinate dalla Guardia costiera nazionale al largo delle coste della Libia. L'arrivo è previsto in mattinata, intorno alle 8, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, al molo per le merci alla Rinfusa del porto canale. Una volta sbarcato, i profughi saranno trasferiti in pullman nel vicino terminal crociere, al molo Ichnusa, dove saranno effettuate le visite mediche e le operazioni di identificazione. Al termine di tutte le procedure, i migranti raggiungeranno i vari centri di accoglienza distribuiti in tutta la Sardegna. La Prefettura di Cagliari è già al lavoro per individuare i posti. Puntuale l'attacco del centrodestra a Giunta regionale e Governo per il nuovo maxi sbarco nell'Isola. "È una vergogna - dichiara il coordinatore di Fi Ugo Cappellacci - dopo il G7 e le elezioni ricominciano gli sbarchi di massa.