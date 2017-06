Dell'Utri a Rebibbia, è molto malato

ROMA, 27 GIU - Le condizioni di salute di Marcello Dell'Utri, ricoverato nel reparto infermeria del carcere di Rebibbia, "sono particolarmente critiche". Lo rileva il Garante nazionale per i detenuti che oggi ha fatto una visita in carcere. La delegazione del Garante spiega che "tra i detenuti ricoverati ha incontrato anche Marcello Dell'Utri, da tempo ospite della sezione, e ha avuto modo di approfondire le informazioni sul suo attuale stato di salute". Il Garante "esprime seria preoccupazione per le condizioni evidenziate in atti documentali e auspica che ogni decisione in merito al suo caso, da parte della Magistratura di sorveglianza non vada al di là di tempi ragionevoli, al fine di tutelare, qualunque sia la forma che verrà decisa, la sua salute, che referti medici riportano come particolarmente critica".