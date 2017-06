Incendi: codice rosso in Sardegna

CAGLIARI, 27 GIU - Ancora una giornata difficile nella battaglia contro il fuoco in Sardegna, dopo il maxi rogo di ieri nel quartiere di Monteponi, a Iglesias. È divampato nel primo pomeriggio un vasto incendio nelle campagne di Siniscola, in provincia di Nuoro: il fronte delle fiamme è comunque lontano dai centri abitati, ma sul posto ci sono già due elicotteri e un Canadair. Gli interventi di spegnimento sono ancora in corso. Appena spento, invece, un rogo alle porte di Cagliari: le fiamme avevano interessato anche la linea ferroviaria tra Cagliari e Elmas ed erano state sospese le corse dei treni. Ora linea è stata riattivata. Incendi anche a Sorradile e San Nicolò, nell'oristanase. Intanto è stato diramato il bollettino per il rischio incendi di domani. E ci sono due zone con il codice rosso di pericolosità estrema: la prima riguarda tutta la costa nord occidentale, da Posada sino a Santa Teresa di Gallura, la seconda interessa invece la fascia costiera sud occidentale, da Villasimius ad Arbatax.