'Ndrangheta: nove fermi cosca Giampà

LAMEZIA TERME (CATANZARO), 28 GIU - La polizia ha effettuato un'operazione, denominata "Filo rosso", contro la cosca Giampà della 'ndrangheta che ha portato all'esecuzione di nove provvedimenti di fermo emessi dalla Dda di Catanzaro. I fermati sono accusati di associazione per delinquere di stampo mafioso e di numerose estorsioni a carico di esercizi commerciali ed imprenditori di Lamezia Terme, oltre che di una serie di intimidazioni consistite nel posizionamento di bottiglie incendiarie nei pressi delle attività commerciali e di danneggiamenti con l'utilizzo di ordigni esplosivi. Secondo quanto é emerso dalle indagini, alcuni appartenenti alla cosca Giampà, tornati in libertà dopo avere espiato le condanne riportate nei processi scaturiti dalle operazioni di polizia "Medusa" e "Perseo" o nel momento in cui venivano ammessi a misure cautelari alternative alla detenzione, si riattivavano con lo scopo di imporre nuovamente la loro influenza criminale nelle zone storicamente controllate dalla cosca di riferimento.