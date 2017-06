Rita Poggi, speriamo sia davvero finita

GARLASCO (Pavia), 28 GIU - "Siamo soddisfatti perché è stata confermata una sentenza giusta. E ora speriamo che sia davvero finita". Rita Preda, la mamma di Chiara Poggi, commenta così, con la consueta pacatezza, la decisione della Cassazione di stamattina che ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro la sentenza che, 18 mesi fa, aveva condannato definitivamente per l'omicidio Alberto Stasi, ora in carcere per scontare 16 anni di reclusione. ''Un po' di ansia alla vigilia c'era, è innegabile - dice ancora mamma Rita - ma eravamo fiduciosi. Anche parlando con il nostro avvocato, non ci sembrava che ci fosse qualcosa di cui preoccuparsi. Ora Stasi abbia l'umiltà di dire basta, prendere atto della sentenza e smetterla". Magari iniziando a pagare gli oltre 1,2 milioni di risarcimenti tra danni e spese legali che deve ai Poggi e che, a ogni ulteriore ricorso, lievitano: "Finora - dice la mamma di Chiara - non ci ha dato nulla".