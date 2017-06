Maltempo:livello lago Como sale di 15 cm

COMO, 28 GIU - Danni e allagamenti anche nel Comasco in seguito all'ondata di maltempo con violenti temporali. Sono decine le segnalazioni ai vigili del fuoco per piante cadute, muri ceduti, smottamenti e allagamenti. Stamane a Como è crollato un muro vicino a un cantiere in via Rienza, mentre un asilo nido è stato evacuato per allagamenti. E' ripresa attorno a mezzogiorno la circolazione dei treni lungo la linea Chiasso-Milano, interrotta per tutta la mattinata tra le stazioni di Como San Giovanni e Albate. Nelle valli inizia a preoccupare il livello dei torrenti, ormai tutti in piena, ed è in costante crescita anche il livello del lago: solo stamattina è salito di 15 centimetri e ne mancano trenta per raggiungere la quota esondazione.