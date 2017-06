Camorra: Ps arresta baby boss dei Girati

NAPOLI, 29 GIU - La Polizia di Stato ha arrestato un latitante ritenuto dagli investigatori il capo al clan della Vanella Grassi, detto anche dei "girati", di Scampia: si tratta di Alessio Angrisano, 20 anni, ricercato dallo scorso mese di gennaio. Angrisano è stato rintracciato e bloccato dagli agenti del commissariato di Scampia e dal nucleo prevenzione crimine a Villaricca (Napoli). In azione anche un elicottero, insieme con numerosi agenti. Nei confronti di Angrisano e di altre 7 persone, lo scorso mese di gennaio è stata emessa dal gip di Napoli un'ordinanza di custodia cautelare in carcere su richiesta della DDA (pm De Marco). Gli agenti hanno dovuto forzare la porta d'ingresso blindata per entrare nell'abitazione al piano terra dove il baby boss si era rifugiato. Trovati 1350 euro, e in una scarpa, una pistola semiautomatica con matricola abrasa con sei cartucce. (ANSA).