Baby gang, incontri di boxe a Bolzano

BOLZANO, 29 GIU - Veri e propri incontri di boxe, con tanto di guantoni e forse anche di scommesse. E quanto è accaduto nei cortili di una casa popolare di Bolzano e denunciato dalla Lega Nord. I leghisti hanno intercettato una diretta Facebook dove si vedono chiaramente i giovanissimi impegnati nello sport pugilistico. Uno dei match - denuncia la Lega Nord di Bolzano - è stato pubblicizzato come una sfida tra "gli ex capi della baby gang locale". L'esibizione, dopo una chiamata in questura, è stata bloccata dalla polizia e i presenti sono stati identificati. Gli astanti hanno respinto l'ipotesi che si fossero fatte anche delle scommesse, ma il gruppo Facebook che ha pubblicato le immagini e che poi è stato cancellato parla chiaro: si chiama infatti "Big money Match".