Maltempo Ravenna, bilancio danni 1,6 mln

RAVENNA, 29 GIU - Diverse centinaia di alberi caduti e una conta dei danni che, per la sola messa in sicurezza, arriva per ora a 1,6 milioni. Questo è il primo bilancio del maltempo che nel pomeriggio di ieri ha colpito il comune di Ravenna. Lo ha riferito il sindaco della città romagnola Michele De Pascale nel corso una conferenza stampa tenuta nel primo pomeriggio insieme al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e al prefetto ravennate Bruno Corda. Una ventina le persone ferite, nessuna in maniera grave. Le ultime due sono state dimesse già nella tarda serata di ieri. De Pascale ha anche ribadito la volontà dell'amministrazione di chiedere lo stato di emergenza, invitando i privati che hanno subito danni a presentare una prima richiesta al Comune. Richiesta che sarà appoggiata dalla Regione, come confermato da Bonaccini: "Siamo in contatto con la Protezione Civile regionale. Anche la Regione farà la sua parte".