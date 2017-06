Litigano per cane, ventenne accoltellato

VERONA, 29 GIU - Una banale litigio nato per evitare che due cani si azzuffassero, in un locale di Bussolengo, è sfociato in un'aggressione con il coltello da parte di un 42enne italiano, in stato di alterazione, che ha ferito con un fendente all'addome un ventenne albanese. Il giovane stava cercando di sedare gli animi tra il 42enne, che aveva con sé un cagnolino non al guinzaglio, ed un amico, proprietario di un cane di grossa taglia, che aveva invitato l'altro a legare il piccolo quattro zampe per evitare che i due animali venissero a contatto. Nel locale si stava tenendo una festa di compleanno. I Carabinieri hanno poi arrestato l'aggressore, che si era disfatto del coltello. L'uomo è stato trasferito nel carcere veronese di Montorio in attesa dell'udienza di convalida. Il ventenne albanese è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Bussolengo, ma non in pericolo di vita.