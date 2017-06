Maltempo: cade albero, morto ciclista

FERRARA, 29 GIU - E' morto il ciclista settantenne colpito ieri sera da un platano secolare abbattuto dal vento a Comacchio, nel Ferrarese, durante una tromba d'aria che ha colpito tutta la costa. Le condizioni dell'uomo, M.L., erano apparse subito molto gravi ai sanitari del 118. Trasportato all'ospedale di Cona, è deceduto alcune ore dopo il ricovero. Nella stessa zona alcuni automobilisti sono rimasti feriti, in condizioni non gravi, sempre a causa di alberi caduti, che hanno reso necessaria anche la chiusura per alcune ore della statale Romea. Il sindaco di Comacchio, Marco Fabbri, già durante la seduta del Consiglio ieri sera aveva disposto l'attivazione del Centro operativo comunale per affrontare l'emergenza. E' stata una notte di grande lavoro per carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile. "Siamo vicini ai famigliari della vittima del maltempo, alle persone ferite e alle comunità locali, cui va un abbraccio sincero", ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini.