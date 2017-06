Truffa a clienti banca in Carnia

UDINE, 30 GIU - L'ex dipendente di una banca di Tolmezzo (Udine) - C.M., le iniziali del suo nome - e il suo ex marito sono stati raggiunti da un avviso di conclusione delle indagini preliminari per una truffa da 2,5 mln ai danni di una cinquantina di clienti della banca, derubati dei loro risparmi.La donna è accusata di truffa aggravata e continuata, appropriazione indebita e utilizzo fraudolento di carte di pagamento intestate a terze persone. L'ex marito dovrà rispondere di riciclaggio.Le indagini, condotte da Guardia di Finanza e Carabinieri, hanno scoperto centinaia di prelievi allo sportello (anche nell'ordine di decine di migliaia di euro) avvenuti tramite la presentazione di distinte con firme contraffatte o carpite con l'inganno ai clienti. In altri casi l'ex bancaria si sarebbe fatta consegnare il denaro prospettando vantaggiosi investimenti.Le somme sarebbero state utilizzate per effettuare spese personali della dipendente (come lavori di ristrutturazione) e dell'ex marito, quali il saldo di un'auto Audi Q3.