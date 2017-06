Bimba ustionata in Sardegna,sempre grave

NUORO, 30 GIU - Notte stazionaria anche se sono sempre gravi le condizioni della bimba di cinque mesi, che non correrebbe pericolo di vita, rimasta ustionata ieri sera a La Caletta, località di mare vicino a Siniscola, sulla costa nord orientale. Le è caduta addosso acqua bollente procurandole ustioni di secondo grado nel trenta per cento del corpo. La bimba, figlia di una coppia residente a Siniscola, è stata trasportata con un elicottero dei Vigili del fuoco nell'ospedale Grandi ustionati di Sassari dove è ricoverata. Secondo una prima ricostruzione si è trattato di un incidente domestico. Verso l'ora di cena, nella casa dei genitori della bimba, in via Santa Giusta, a La Caletta, forse per un movimento improvviso, un pentolino d'acqua bollente si è rovesciato addosso alla piccola. Disperata la mamma che ha dato l'allarme. Subito sono arrivati i medici del 118 che hanno allertato il velivolo dei Vigili del fuoco per il trasporto della piccola a Sassari. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Siniscola.