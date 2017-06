In Umbria laboratorio per ricostruzione

NORCIA (PERUGIA), 30 GIU - Costruire in Umbria un centro qualificato per la qualità della ricostruzione e al tempo stesso un'occasione di studio e approfondimento è il doppio obiettivo della due giorni "Laboratorio per la ricostruzione", che ha inizio oggi a Norcia per concludersi domani a Spoleto, in cui si affronteranno i temi del post sisma. Una due giorni organizzata dall'Ordine degli architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori della Provincia di Perugia e dalla Regione Umbria. Circa 200 architetti, provenienti da tutta Italia, si sono radunati nella città di San Benedetto per prendere visione, attraverso una passeggiata nei luoghi del sisma, dei danni e analizzare sul posto le costruzioni esistenti e le tecniche utilizzate nel passato. I professionisti, nonostante la pioggia che sta interessando la Valnerina, da Porta Romana hanno raggiunto piazza San Benedetto, soffermandosi nella piazza del teatro. A capo della folta rappresentanza di professionisti, l'architetto Stefano Boeri.