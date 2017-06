Parma,disabile esclusa da cena di classe

PARMA, 30 GIU - Ragazzina disabile esclusa dalla cena di classe con messaggio via Whatsapp. Vittima una studentessa di 2/a superiore a Parma che, scrive La Gazzetta di Parma, si è vista arrivare sul cellulare un messaggio dalle compagne: la sua presenza non sarebbe stata gradita perché avrebbe dovuto essere accompagnata da un genitore. Lei le aveva rassicurate che mamma o papà sarebbero rimasti in disparte ma le 'amiche' hanno replicato con messaggi brutali e irriverenti. I genitori hanno denunciato il fatto a Polizia Postale e Provveditore, senza risposta, così si sono rivolti alla stampa. "Siamo increduli e disgustati - dicono - Nella chat c'è una escalation di accuse, una cattiveria ingiusta e gratuita che sicuramente ha avuto inizio ben prima della fine della scuola. Non è stato possibile far denuncia perché solo se è fenomeno reiterato si può denunciare come stalking". Impossibile, per ora, l'intervento degli organismi scolastici perché già concluso l'anno. I genitori sbottano: "Non devono continuare ad agire così".