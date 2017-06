Ex allievo Rosboch, l'ho uccisa io

TORINO, 30 GIU - "L'autore materiale del delitto sono io, Obert non c'entra": è la dichiarazione spontanea con cui Gabriele De Filippi, per il quale il procuratore di Ivrea Giuseppe Ferrando ha chiesto l'ergastolo, si è addossato tutte le colpe dell'omicidio di Gloria Rosboch. Il giovane dai mille volti, ritenuto l'autore dell'assassinio dell'insegnante di Castellamonte, scagiona così il complice Roberto Obert, per il quale la richiesta dell'accusa è stata di vent'anni, e scrive una nuova storia dell'efferato delitto. Fino ad ora, De Filippi, aveva sostenuto di avere ucciso con il complice l'insegnante di francese che voleva denunciarlo per una truffa da 187 mila euro. Il giovane, 22 anni appena, aveva detto che l'amico amante lo aveva aiutato a stringere attorno al collo della vittima il filo per la biancheria utilizzato per strozzarla. Con le dichiarazioni di oggi, invece, cambia versione. L'omicidio sarebbe sì avvenuto a bordo dell'auto del complice, senza però che quest'ultimo vi abbia partecipato materialmente.