Guinness memoria,in apnea 52 carte in 2'

MILANO, 30 GIU - Si chiama Matteo Salvo, è un ingegnere di 41 anni nato a Genova e formatosi tra Torino e Londra e detiene questo record da Guinness: è riuscito a memorizzare in due minuti un intero mazzo di carte stando sott'acqua. Salvo è l'unico International Master of Memory d'Italia. Un "campione di memoria". "Significa essere un atleta della mente - dice a Milano dove si trova per promuovere il suo ultimo libro, 'Allena la tua mente in 5 minuti' (IF Idee editoriali Feltrinelli-Gribaudo, in uscita dal 6 luglio) - In Italia questa disciplina non è diffusa, ma all'estero si tengono veri campionati". Lui ha vinto quello mondiale disputato a Londra nel 2013: riuscì a memorizzare 52 carte in 2', 10 mazzi di carte in meno 60' e un numero di mille cifre in un'ora. "Oggi mi sento una sorta di ambasciatore dello Sport della Memoria, cerco di insegnarne le tecniche. Possono essere utilissime a chi studia". A settembre tenterà un nuovo record: in Sardegna cercherà di memorizzare in apnea non uno, ma due mazzi di carte.