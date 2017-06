Papa: emigrazione è dramma di divisione

CITTA' DEL VATICANO, 30 GIU - "L'emigrazione è un dramma di divisione: si dividono le famiglie, i figli si separano dai genitori, si allontanano dalla terra d'origine, e gli stessi governi e i Paesi si dividono davanti a questa realtà". Lo ha detto papa Francesco nell'udienza ai membri dell'Istituto Italo-Latino Americano (Iila), nei 50 anni dalla fondazione. "L'emigrazione - ha affermato - è sempre esistita, però negli ultimi anni si è incrementata in un modo mai visto prima. La nostra gente, spinta dalla necessità, va in cerca di 'nuove oasi', dove poter trovare maggiore stabilità e un lavoro che garantisca maggiore dignità alla vita. Ma in questa ricerca, molte persone subiscono la violazione dei propri diritti; molti bambini e giovani sono vittime della tratta e sono sfruttati, o cadono nelle reti della criminalità e della violenza organizzata".