Vicenda 'Audi Gialla',condannato autista

VENEZIA, 30 GIU - Per settimane nell'inverno 2016 seminò il panico lungo le autostrade del Nordest con una 'Audi gialla' rubata, velocissima e imprendibile. Oggi per Vasil Rama, 36 anni, albanese, 'pilota' di quel bolide che faceva sfrecciare a 260 km/h, con manovre pericolosissime in contromano, è arrivato il conto della giustizia: 2 anni e sei mesi di carcere, sentenza emessa dal giudice del Tribunale di Venezia Alberto Ciampaglia. Vasil Rama, che al di là della condotta penale - era accusato di furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione - aveva dimostrato in quelle scorribande qualità di guida non comuni, è già detenuto in carcere, dove sta scontando la misura cautelare inflittagli dopo l'arresto, avvenuto in Grecia ad opera dei Carabinieri e della polizia ellenica nel settembre 2016. Gli altri due componenti della banda dell'Audi RS4 Gialla, sospettata di furti e rapine nel Nordest, sono tuttora irreperibili.