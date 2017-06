Protesta antimigranti Cagliati, tensioni

CAGLIARI, 30 GIU - Insulti e qualche momento di tensione, oggi pomeriggio a Cagliari, durante la manifestazione organizzata dal Movimento Sociale Sardo "#Stop invasione" contro l'arrivo di migranti in Italia e in particolare in Sardegna. Una cinquantina di persone si è radunata in piazza Repubblica per la partenza del corteo: contemporaneamente un gruppo di antagonisti antifascisti, circa 60, ha preparato una contro manifestazione. I due gruppi si sono fronteggiati, insultandosi. La situazione è stata costantemente tenuta sotto controllo dal cordone di sicurezza formato da polizia, carabinieri e guardia di finanza in tenuta antisommossa. Tre manifestanti sono venuti alle mani ma stati subito bloccati dalle forze dell'ordine. Il corteo ha attraversato diverse strade della città: da piazza Repubblica a via Dante, quindi via XX Settembre, via Sonnino e via Roma, raggiungendo il palazzo del Consiglio regionale dove la protesta si è conclusa senza ulteriori frizioni.