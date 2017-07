Viminale, 83.360 sbarcati da inizio anno

ROMA, 1 LUG - Dal primo gennaio al 30 giugno i migranti sbarcati sulle coste italiane sono stati, secondo i dati ufficiali aggiornati del ministero dell'Interno, 83.360. Nello stesso periodo del 2016 erano stati 70222. L'aumento percentuale nel 2017 è dunque del 18,71%. A questi andranno aggiunti i migranti giunti in Italia tra ieri ed oggi, circa 400 ieri a Brindisi, 280 recuperati da operazioni di soccorso al largo della Libia coordinate dalla Guardia Costiera e 650 recuperati dalla nave militare svedese 'Bkv 002' e sbarcati questa mattina a Catania. Infine, il numero dei minori stranieri non accompagnati arrivati in Italia dall'inizio dell'anno è 9.761.