Lascia auto in discesa,travolta e uccisa

GENOVA, 1 LUG - Una donna di 75 anni è morta stamane travolta dalla propria auto che aveva parcheggiato senza freno a mano in discesa. E' successo alle 10.30 a Sant'Alberto di Bargagli, nell'entroterra di Genova. La donna, Anna Cevasco, dopo essere salita in auto per andare a fare delle commissioni, è scesa perché aveva dimenticato qualcosa in casa ma al momento di tornare verso l'auto è stata travolta e uccisa dalla macchina scivolata in discesa forse perché priva di freno a mano. L'allarme è stato lanciato da alcuni vicini di casa. Quando i medici del 118 sono arrivati per la donna non c'era niente da fare. Sul posto i carabinieri della stazione di Bargagli che hanno avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.