Vasco: 84 accessi ai pronto soccorso

MODENA, 2 LUG - Dalla mattina di sabato alle 8,30 di oggi sono stati 84 i pazienti giunti ai Pronto Soccorso dell' Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, di cui 33 inviati dai Punti Medici Avanzati (Pma), all'interno del megaconcerto di Vasco Rossi (che hanno visitato circa 1830 persone), 51 giunti direttamente in ospedale con i mezzi di soccorso dall'area circostante all'evento. Di questi 6 sono ancor in osservazione, 3 sono stati ricoverati, 75 sono già stati dimessi. Si è trattato soprattutto di qualche ubriaco, di alcune fratture subite durante partite di calcetto o pallavolo, pochi i problemi legati al caldo: qualcuno ha lamentato difficoltà respiratorie. Serata tutto sommato tranquilla. Il caso più grave registrato nella due giorni del Modena Park rimane quello del 40enne romano che, alle 6 della mattina di sabato, ha accusato un arresto cardiaco in un camper ed è deceduto all'Ospedale di Baggiovara. L'evento è accaduto molte ore prima del concerto, fuori ma vicina all'area dove si è svolto lo spettacolo.