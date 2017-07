Charlie: papa,rispettare volere genitori

2 LUGLIO CITTA' DEL VATICANO - "Il santo Padre segue con affetto e commozione la vicenda del piccolo Charlie Gard ed esprime la propria vicinanza ai suoi genitori. Per essi prega, auspicando che non si trascuri il loro desiderio di accompagnare e curare sino alla fine il proprio bimbo". Lo dichiara questa sera il direttore della Sala Stampa Vaticana, Greg Burke. Il piccolo Charlie, 10 mesi, colpito dalla sindrome da deperimento mitocondriale, una malattia classificata come incurabile, è ricoverato al Great Ormond Street Hospital di Londra. I medici avevano deciso di staccare le macchine che lo assistono, ma i genitori sono contrari e nei giorni scorsi i medici hanno concesso una breve proroga.