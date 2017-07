Migranti: impegni di Francia e Germania

ROMA, 3 LUG - Al vertice di ieri a Parigi "è stata espressa una forte solidarietà all'Italia che fa fronte ad un numero crescente di arrivi". Francia e Germania hanno assicurato inoltre "il loro impegno per accrescere i loro sforzi in tema di relocation". Lo informa un comunicato congiunto con i contenuti dell'accordo di ieri tra i ministri dell'Interno di Francia, Germania e Italia, Gerard Collomb, Thomas de Maizière e Marco Minniti, ed il Commissario Europeo per la Migrazione e gli Affari Interni Dimitris Avramopoulos.