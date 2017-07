Ruby ter: pm chiede rinvio di 6 mesi

MILANO, 3 LUG - La Procura di Milano stamani aveva chiesto un rinvio lungo, di 6 mesi, per il processo, riunificato oggi e prima diviso in due filoni, sul caso 'Ruby Ter' che vede imputati Silvio Berlusconi e altre 23 persone, tra cui la stessa Karima El Marhoug, motivando l'istanza con la probabilità di una riunione a questo procedimento anche di altre tranche dell' inchiesta e con la necessità di celebrare un "processo solo e non più 'cloni' dello stesso processo". I giudici, però, hanno deciso di aggiornare il dibattimento al prossimo 11 settembre, e non a gennaio come chiedevano i pm, perché già per quella data si dovrebbe sapere quale sarà il destino degli altri filoni.