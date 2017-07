Ergastolano evaso, legale chiede grazia

TORINO, 3 LUG - "L'evasione non aiuta, ma ha patito un lungo periodo di carcerazione ed è ora di chiudere una pagina di storia": l'avvocato torinese Enrico Ugolini annuncia così l'intenzione di chiedere la grazia per Johnny lo Zingaro, al secolo Giuseppe Mastini, l'ergastolano 57enne che venerdì ha lasciato il carcere di Fossano per recarsi al lavoro, a cui era stato ammesso dallo scorso novembre, ed è fuggito. "La richiesta doveva arrivare alla fine di un percorso, ora ci vediamo costretti ad agire più in fretta".