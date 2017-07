Minniti, contro cosche reazione sociale

SAN LUCA (REGGIO CALABRIA), 3 LUG - "Non c'è più tempo da perdere: se vogliamo sconfiggere la 'ndrangheta, e la sconfiggeremo, questo obiettivo deve essere il nostro orizzonte e quello che stiamo facendo oggi qui è straordinariamente importante. A noi spetta il compito di conquistare il cuore e il cervello dei calabresi. Solo così riusciremo a fare anche di questo luogo una pietra miliare del passato, del presente e del futuro di questa terra". Lo ha detto il ministro dell'Interno Marco Minniti oggi a Polsi per un incontro sul tema "Madonna di Polsi, la simbologia del santuario tra sacro e legalità". "Sono fiero - ha aggiunto - del lavoro delle forze dell'ordine e della magistratura ma occorre fare altro, invitare alla reazione sociale e dire che parole come fede, dignità, amore, onore non hanno nulla a che vedere con la 'ndrangheta che è un nemico mortale". "Qui la 'ndrangheta non può avere vita e protezione" ha detto il vescovo di Locri-Gerace mons. Francesco Oliva.