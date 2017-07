Palio: pm, analisi cavallo che non corso

SIENA, 3 LUG - Prelievi ematici finalizzati ad accertamenti di laboratorio. Sono quelli delegati ai Carabinieri-Forestali dalla Procura di Siena sul cavallo Tornasol, della contrada della Tartuca, che ieri, dopo il continuo rifiuto ad entrare tra i canapi, non ha corso il Palio di Siena. A darne notizia è la stessa procura con una nota a firma del procuratore capo Salvatore Vitello che specifica come gli accertamenti sul cavallo siano stati delegati "per verificare le cause della sua alterazione psico-fisica accertata dal collegio veterenario, che hanno portato all'applicazione dell'art. 50 del Regolamento per il Palio".