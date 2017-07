Abusi sessuali su 12enne, preso branco

BARI, 4 LUG - Da mesi una bambina di 12 anni era costretta da un gruppo di ragazzi, tutti giovanissimi, a subire violenze sessuali: i ragazzini sono stati smascherati dai carabinieri di Santo Spirito (quartiere di Bari). I militari hanno eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti di due 17enni baresi. Sono accusati, insieme ad un 15enne (direttamente rinviato a giudizio) e a due 13enni, quindi non imputabili, di ripetuti abusi sessuali ai danni della dodicenne. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica per i Minorenni di Bari, sono partite dalla denuncia dei genitori della vittima, che, avendo iniziato a notare un atteggiamento di grande preoccupazione da parte della loro bambina, ne hanno raccolto la confessione. La piccola ha raccontato che da mesi era costretta a subire violenze sessuali di varia natura, sempre sotto la minaccia della diffusione di un video che la ritraeva durante un rapporto con uno dei ragazzi.