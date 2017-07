Migranti: a Fiumicino altri 52 profughi

ROMA, 4 LUG - Dopo i 125 profughi siriani giunti in Italia lo scorso aprile questa mattina sono da poco sbarcati all'aeroporto di Fiumicino altri 52 profughi siriani dal Libano, grazie ai corridoi umanitari promossi da Comunità di Sant'Egidio, Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia e Tavola Valdese. Poco dopo lo sbarco dal volo Alitalia, sono scattate le consuete procedure di accoglienza per i migranti, che sono stati accompagnati dalla Polizia di Frontiera in un'area dello scalo predisposta appositamente per effettuare il disbrigo delle pratiche individuali, tra cui l'identificazione anche con il riscontro delle impronte digitali. Quindi seguirà la fase di smistamento per l'affidamento ai centri di accoglienza e alle famiglie. Ad accogliere i profughi fra gli altri, Marco Impagliazzo, presidente della Comunità di Sant'Egidio, Manuela Vinay, in rappresentanza delle Chiese protestanti italiane, Mario Giro, viceministro degli Esteri, alcuni esponenti del ministero dell'Interno.