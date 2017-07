Domani Dolomiti senz'auto

BOLZANO, 4 LUG - Prende il via domani il progetto pilota per le Dolomiti senza auto. Passo Sella sarà chiuso alle auto e l'iniziativa proseguirà per nove giornate complessive nei mesi di luglio e agosto. Sarà consentito il transito soltanto ai mezzi della mobilità sostenibile: pedoni, ciclisti, mezzi pubblici ed auto elettriche. I fondi necessari all'iniziativa sono stati stanziati dalla giunta provinciale. Al progetto partecipano numerose associazioni ambientaliste, mentre si rilevano isolate critiche da parte di alcuni operatori turistici che temono un calo degli incassi.