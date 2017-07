Viaggio migranti, Granma racconta rischi

ROMA, 4 LUG - 'Granma', film breve di Daniele Gaglianone e Alfie Nze, su soggetto originale di Gianni Amelio, nasce nel segno della complessità su un tema scottante come l'immigrazione. Da una parte raccoglie le ragioni dei migranti, la voglia e la legittimità di scappare e, dall'altra, li mette in guardia sui pericoli che corrono. Il film breve, che passerà alla 70/ma edizione del Festival di Locarno, è stato presentato a Roma dai registi, da Flavio di Giacomo (International Organization for Migration), dal viceprefetto del Dipartimento Libertà Civili, Carmelita Ammendola, e, infine, da Giulia Falzoi del O.I.M. che è, tra l'altro, uno dei produttori insieme a Gianluca Arcopinto. Alla Casa del Cinema si sono visti comunque solo 7 dei circa 35 minuti del filmato, in cui c'è la realizzazione di un video a sostegno della voglia di fuga e anche una storia sulle difficoltà di una madre, impegnata ad affrontare un lungo viaggio per dare la notizia della morte di un congiunto alla sorella lontana.