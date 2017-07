Truffa istituto per ciechi, 21 indagati

LECCE, 5 LUG - Avrebbero utilizzato finanziamenti della Regione erogati in favore dei non vendenti per altre finalità, anche per la realizzazione di un bed & breakfast: per questa ragione i militari del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Lecce insieme con personale della locale Polizia Municipale hanno notificato 21 avvisi di garanzia di cui due ai rappresentanti legali di un istituto per ciechi del capoluogo salentino, 4 a funzionari della Provincia e una quindicina tra dipendenti e collaboratori dell'istituto "Anna Antonacci". Sono indagati dalla Procura di Lecce a vario titolo per i reati di truffa finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche e falso. Le indagini, in origine delegate dal pm Anna Maria Vallefuoco alla Polizia Municipale di Lecce per presunti abusi edilizi hanno poi portato alla scoperta, grazie all'indagine svolta dalla GdF, di distrazioni dei contributi erogati dalla Regione Puglia e dalla Provincia di Lecce. La sede dell'istituto è proprio nei pressi del comando della Gdf.