Bus vacanze minori senza assicurazione

TARANTO, 05 LUG - Un autobus da turismo con a bordo ventisei fra bambini e ragazzi e due accompagnatori diretti in vacanza in parte a Castellaneta Marina e in parte a Crotone è stato fermato per un controllo sulla autostrada A14 e poi sottoposto a sequestro amministrativo dalla Polizia stradale perchè privo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Vista la temperatura esterna particolarmente elevata, circa 37 °C i passeggeri sono stati accompagnati nella vicina caserma in attesa di un bus sostitutivo chiesto tramite il tour operator. I minori sono stati fatti accomodare nei locali della sottosezione, in ambienti climatizzati. Al conducente del veicolo è stata contestata la violazione prevista dall'art. 193 del codice delle strada con sequestro amministrativo del pullman. Dopo una paziente attesa è giunto l'autobus sostitutivo che è risultato in regola. Così tutti i passeggeri hanno preso posto sul mezzo per il prosieguo del viaggio in condizioni di sicurezza.