Lutto 'famiglia', primo necrologio Papa

CITTA' DEL VATICANO, 5 LUG - L'aiutante di camera di Papa Francesco ha perso il padre e il Papa ha deciso di esprimere la sua vicinanza con un necrologio sull'Osservatore Romano. Il primo di Bergoglio. Al di là dei telegrammi e messaggi inviati a diocesi o Capi di Stato per la morte di cardinali o personalità pubbliche, è la prima volta di un necrologio per una persona 'familiare'. L'affetto è rivolto a Sandro Mariotti, conosciuto come 'Sandrone', l'aiutante che lo segue come un'ombra ma sempre in maniera molto discreta.