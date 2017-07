Migrante ucciso, corteo a Fermo

FERMO, 5 LUG - Oltre un migliaio di persone, ma altre stanno arrivando in pullman da tutte le Marche, partecipa a Fermo alla manifestazione antirazzista organizzata dal Comitato 5 luglio e da un centinaio di associazioni, movimenti e sigle sindacali per ricordare Emmanuel Chidi Nnamdi, il migrante nigeriano ucciso il 5 luglio di un anno fa dall'ultrà Amedeo Mancini, solo per aver difeso la propria moglie, Chyniere, da insulti razzisti. Uno striscione del Comitato 5 luglio apre il corteo, che, partito da piazza Dante, sta sfilando per le vie del centro di Fermo e deporrà una targa e un mazzo di fiori nel luogo in cui Emmanuel è caduto. L'attore Neri Marcorè farà poi un intervento in piazza del Popolo, dove suoneranno alcuni gruppi musicali. Proprio ieri la salma di Emmanuel è stata rimpatriata in Nigeria, come era desiderio della vedova Chyniere, che non è presente alla manifestazione.