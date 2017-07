Expo: legale Sala, azioni trasparenti

MILANO, 5 LUG - "Il sindaco Sala conferma la sua decisione di non commentare in alcun modo il merito dell'inchiesta. Da parte mia desidero sottolineare che lo stralcio parziale, relativo alle piante, è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di amministrazione di Expo il 28 maggio 2012. Ed è stato inoltre il risultato di un processo di valutazione diretto in prima persona dal responsabile unico del procedimento ingegnere Carlo Chiesa". Così l'avvocato Salvatore Scuto, legale del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato con l'ANSA quanto emerso negli atti della Gdf sull'inchiesta relativa agli appalti della piastra di Expo. Questo - secondo il legale di Sala, che è indagato per turbativa d'asta - "sottolinea e conferma che tutta l'azione svolta dall'ad di Expo è stata improntata alla più assoluta trasparenza".