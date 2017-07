Migranti: da inizio anno +19.44% sbarchi

ROMA, 6 LUG - Dall'inizio dell'anno sono 85.042 i migranti sbarcati sulle coste italiane, con un aumento del 19.44% rispetto allo stesso periodo del 2016 quando gli arrivi furono 71.804. Questi gli ultimi dati forniti dal Viminale. I minori stranieri non accompagnati giunti in Italia via mare sono stati 9.761(al 27 giugno scorso) erano stati 25.856 in tutto il 2016. Secondo i dati del Viminale riferiti a ieri, i primi dieci porti con il maggior numero di sbarchi sono: Augusta(13.221 persone), Catania(10.254), Pozzallo(7.834), Reggio Calabria (7.087), Palermo (5.799), Vibo Valentia (5.229), Lampedusa (5.168), Trapani (5.155), Messina(4.319), Salerno(4.112). (ANSA).