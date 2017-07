Dimentica figlia in auto, salvata da Ps

MILANO, 6 LUG - Una bimba di un anno dimenticata in auto dalla madre in un parcheggio della metropolitana è stata salvata grazie all'intervento di un passante e della polizia che ha sfondato un finestrino per tirarla fuori. La piccola portata al'ospedale non è in pericolo di vita ma ha subito un forte choc. E' successo questa mattina nel parcheggio della metropolitana di Bisceglie, a Milano. La donna, 38 anni, dopo aver parcheggiato, ha preso un treno per andare al lavoro e la bimba sarebbe rimasta chiusa in auto per un'oretta.