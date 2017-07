Confiscati beni per oltre 740 mila euro

CATANZARO, 7 LUG - Beni per un valore di oltre 750 mila euro sono stati confiscati dalla Guardia di finanza a Franco Trovato, ritenuto vicino alla cosca di 'ndrangheta dei Giampà di Lamezia Terme. Il provvedimento è stato emesso dalla seconda sezione penale del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Dda del capoluogo. Trovato è stato condannato in primo grado per concorso esterno e per omicidio e, in via definitiva, per reati in materia di stupefacenti e violazione della legge sulle armi. Inoltre è stato condannato in primo grado a dodici anni per associazione mafiosa e associazione finalizzata alla commissione di truffe assicurative. Le indagini patrimoniali dei finanzieri del Gico hanno evidenziato una netta sproporzione tra i beni risultati nella effettiva disponibilità di Trovato e il suo tenore di vita, rispetto ai redditi leciti dichiarati. I beni sottoposto a confisca comprendono dieci fabbricati, cinque terreni, quote societarie, una ditta individuale e diversi rapporti bancari.