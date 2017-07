Sequestrati 35mila litri fitofarmaci

ALESSANDRIA, 7 LUG - I Carabinieri del Nas di Alessandria hanno sequestrato 35mila litri di fitofarmaci e 23 tonnellate di diserbanti, insetticidi e fungicidi, per un valore complessivo di 2 milioni e 500mila euro. La merce era priva di etichettatura e in cattivo stato di conservazione. Inoltre, in mezzo ai prodotti fitosanitari, c'erano anche inopportunamente 120 quintali di nocciole. Sequestrati i due capannoni abusivamente adibiti al deposito delle merci. Erano privi di autorizzazione al commercio e dei certificati di prevenzione incendio. Quindici le violazioni amministrative riscontrate, per circa 160mila euro. L'intervento dei Nas rientra in una campagna straordinaria nelle province del Piemonte meridionale, con controlli mirati nei confronti di distributori di agrofarmaci destinati al settore agricolo e alimentare.