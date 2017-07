Appalti pilotati: pm, 44 rinvii giudizio

ORISTANO, 7 LUG - Il pm di Oristano Armando Mammone ha concluso l'inchiesta su presunti appalti pilotati, ribattezzata 'Sindacopoli', con 44 richieste di rinvio a giudizio per altrettanti indagati che potrebbero rispondere di una serie di reati che vanno dalla associazione a delinquere alla turbata libertà degli appalti e del procedimento di scelta del contraente. Sono indagati, fra gli altri - come anticipato dai quotidiani sardi - l'ingegnere di Desulo Salvatore Pinna, considerato dagli inquirenti il capo della 'Squadra' che avrebbe per anni controllato e deciso appalti pubblici e assegnazione di incarichi professionali in mezza Sardegna, l'ex vicepresidente del Consiglio regionale Antonello Peru (Fi) e l'ex consigliere regionale Angelo Stochino (Pdl), diversi sindaci e amministratori comunali del centro Sardegna, numerosi professionisti, un funzionario dell'Anas di Cagliari e anche un ingegnere della penisola. L'udienza preliminare a Oristano davanti al giudice Elisa Marras è fissata per il 30 ottobre.